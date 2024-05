Terzo confronto a Pistoia Germani dominante Semifinale a un passo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Torna in campo alle 20 la Pallacanestro Brescia, attesa al PalaCarrara dall’Estraper gara-3 dei quarti di finale degli LBA Playoffs 2024. La squadra allenata da Alessandro Magro ha mostrato una supremazia schiacciante in entrambe le partite, lasciando i toscani, apparentemente, con poche possibilità di recupero. Durante gara-2, Brescia ha raggiunto un vantaggio massimo di 30 punti, confermando la sua solidità sia in attacco che in difesa. CJ Massinburg è stato il protagonista assoluto della serata, meritandosi il titolo di MVP della partita. Le ottime prestazioni di Amedeo Della Valle e Mike Cobbins hanno ulteriormente rafforzato la squadra. La difesa di Brescia ha giocato un ruolo cruciale, limitandoa soli 62 punti e permettendo ai titolari di riposare. Anche senza John Petrucelli, assente per infortunio, la squadra ha dimostrato ...

Scuole aperte d’estate. Corsi su materie e svago - Scuole aperte d’estate. Corsi su materie e svago - Gli istituti superiori stanno organizzando l’offerta didattica, anche per l’inverno. Tra le proposte, lezioni di scrittura creativa, lingue straniere, musica e sport. .

LBA Playoff - Pistoia, Brienza: "Una gara semi-perfetta per provare a impensierire Brescia” - LBA Playoff - pistoia, Brienza: "Una gara semi-perfetta per provare a impensierire Brescia” - Dopo i ko arrivati in gara-1 e gara-2 al PalaLeonessa, la serie dei quarti di finale dei Playoff Unipolsai LBA fra Germani Brescia ed Estra pistoia Basket si sposta al PalaCarrara per la terza partita ...

Judo, terzo posto per la Kodokan Pistoia al Trofeo Macaluso - Judo, terzo posto per la Kodokan pistoia al Trofeo Macaluso - Sette medaglie e tanta soddisfazione per la società pistoiese di judo nella diciottesima edizione del Trofeo Macaluso, svoltosi a Figline A conclusione del primo semestre di attività, l’ASD Judo Kodok ...