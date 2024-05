Terrore ad Assisi - rapina bar armato di forbici Ferito un poliziotto | è grave

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 - "Questa notte unin servizio adè statomentenell'intento di sventare unain un bar". Lo rende noto Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "Un italiano,di coltello, ha compiuto unain un esercizio di Santa Maria degli Angeli - spiega Pianese - ed è stato immediatamente intercettato dagli agenti con i quali ha avuto una colluttazione durante la quale haunche ora, ricoverato all'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia, versa in gravi condizioni pur non essendo in pericolo di vita, poiché iltore gli ha sottratto l'arma d'ordinanza e lo ha colpito più volte ...

