Terremoto - Castelli | Garantire sicurezza sul lavoro per ricostruzione post sisma 2016

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Per lasono aperti 9000 cantieri diprivata, per un volume di circa 3 miliardi e stiamo per aprirne altri. E' dunque urgente assicurare il massimo grado die di legalità che diventa un'occasione per sperimentare modelli e nuove pratiche". A dirlo Guido, commissario straordinario del Governo per la riparazione e, intervenendo in videocollegamento al Festival delin corso a Firenze. "Lo stiamo facendo - ricorda - con il Durc congruità che è diventato prassi e che prevede l'applicazione di un sistema di verifica sulla congruità dell'incidenza della manodopera. Ringrazio ...