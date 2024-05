Terra Amara stasera - 17 maggi - cosa accadrà nella soap di Canale 5?

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 17 maggio 2024)torna– venerdì 17o – in prime time su5 con tre nuove puntate inedite che prenderanno il via alle 21:34 e cinno compagnia fino alle 23:56 circa.negli episodi in ondain prime time sulla rete ammiraglia Mediaset? Negli episodi inediti in ondariflettori puntati sulla morte di Hakan e su una decisione importante che prenderà Züleyha. Ma? Scopriamolo insieme.su5 con due episodi inediti Sermin e Betul non riescono a trovare una casa in cui trasferirsi, e la giovane donna è convinta che la sola responsabile della ...