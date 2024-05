Tennis TC Cingoli - la squadra Over 50 vince l’Interregionale Marche-Umbria per il terzo anno consecutivo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 17 maggio 2024) Mauro Vittori, Mauro Giovagnoni, Sergio Ottobri, David Pollonara e Ivan Corinaldi triplicano i successi del 2022 e del 2023, battendo in finale il prestigioso Circolo Baratoff di Pesaro. Continua il maggionte per lo sport cingolano, 17 maggio 2024 – È un maggio d’oro per lo sport cingolano. Si aggiunge alla lista dei tanti successi sportivi della città di, infatti, la vittoria della50 delClub al Torneo50 Interregionaleper ildi fila. Un maggio che è iniziato proprio con la vittoria di un altrota della propria cantera, Cristian Federici, trionfatore nell’Under 16 di Tolentino (leggi qui). I trionfi del ...