Tennis - Novak Djokovic wild card nel torneo di Ginevra la settimana prossima

(Di venerdì 17 maggio 2024)non è tranquillo in vista del Roland Garros. Dopo la semifinale di Montecarlo, il forfait a Madrid e la brutta sconfitta a Roma al terzo turno contro Alejandro Tabilo (e l’incidente con la borraccia), il serbo ha deciso di giocare lal’ATP 250 diin Svizzera per prepararsi in vista del secondo Slam della stagione, accettando ladell’organizzazione.che vede a repentaglio anche il suo numero 1, essendo campione in carica a Parigi: la minaccia di Jannik Sinner è vicina e il serbo, a patto che l’azzurro non giochi il Major francese, avrebbe bisogno di una finale per difendere la sua leadership. La scelta di andare in Svizzera non è comunque dettata dalla ricerca di punti, ma soprattutto dalla ...