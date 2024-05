Temptation Island - la notizia su Letizia Petris e Paolo Masella | cosa succede

A Spazio5 “Italian Party” di Letizia Giambalvo e Vitaliano Napolitano - A Spazio5 “Italian Party” di letizia Giambalvo e Vitaliano Napolitano - Il 31 maggio 2024 alle ore 18.30 a Spazio5 verrà presentato "Italian Party" di letizia Giambalvo e Vitaliano Napolitano ...

Il pm chiede un'altra condanna per Alberto Genovese, 3 anni e 4 mesi - Il pm chiede un'altra condanna per Alberto Genovese, 3 anni e 4 mesi - Alberto Genovese, l'ex imprenditore del web già condannato definitivamente a 6 anni e 11 mesi di reclusione per aver drogato e violentato due ragazze, si è presentato stamani in aula a Milano per il p ...

Il ministro Sangiuliano finanzia l’istituzione del Museo Nazionale dei Sabini. Sinibaldi e Rosati: «Risultato storico» - Il ministro Sangiuliano finanzia l’istituzione del Museo Nazionale dei Sabini. Sinibaldi e Rosati: «Risultato storico» - RIETI - Con un finanziamento di 5 milioni di euro, nell’ambito del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”, nei locali dell’ex convento degli Agostiniani, ...