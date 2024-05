Teatro Bucci Polemiche a San Giovanni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Arezzo, 17 maggio 2024 – "Per l’ennesima volta ci vediamo costretti a ritornare sulla questione delComunale per ristabilire la verità dei fatti e per correggere informazioni strumentalmente errate che sono state diffuse ieri dalle liste civiche sangiovannesi in una ricostruzione inventata, fantasiosa e propagandistica che non trova alcun riscontro negli atti amministrativi del Comune di SanValdarno". Lo hanno detto le liste che compongono il "Progetto per San" a sostegno del candidato a sindaco Valentina Vadi. E' stato ricordato che ilcomunale non è costato 10 milioni di euro come è stato scritto, ma 4 milioni di euro, reperiti dall'amministrazione uscente grazie ad un bando PNRR e ad un contributo regionale che ha consentito la riapertura del cantiere e la ripresa dei lavori, a cui ...