Tamponamento tra 4 auto e uno scooter a Napoli - il motorino resta schiacciato | grave una 33enne

(Di venerdì 17 maggio 2024) L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Arenaccia: ad avere la peggio una donna di 33 anni, che si trovava insieme al padre sullo, ricoverata in prognosi riservata in ospedale. L'uomo che ha causato il, in un primo momento datosi alla fuga, è stato rintracciato.

Napoli, incidente in via Arenaccia: tamponamento tra auto e moto, fuga per il responsabile - Napoli, incidente in via Arenaccia: tamponamento tra auto e moto, fuga per il responsabile - A sua volta l'auto ha tamponato uno scooter, anch’esso fermo in coda ... Anche la terza auto ha tamponato l'altro veicolo che la precedeva, provocando un tamponamento multiplo che ha visto coinvolti ...

COMMENTA 1 min STAMPA - COMMENTA 1 min STAMPA - Un incidente stradale si è verificato stamattina sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e precisamente all’interno della Galleria di Spirito Santo, in provincia di Reggio Calabria. Il ...

Reggio Calabria, maxi tamponamento sul raccordo autostradale: carambola tra 3 auto e uno scooter, Polizia sul posto | VIDEO LIVE - Reggio Calabria, maxi tamponamento sul raccordo autostradale: carambola tra 3 auto e uno scooter, Polizia sul posto | VIDEO LIVE - Il tamponamento è stato tra 3 auto e uno scooter che è finito sull'asfalto dopo lo scontro all'interno della galleria Spirito Santo ...