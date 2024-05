Tabellone maschile Internazionali d’Italia Roma 2024 | risultati e accoppiamenti

Weekend intensissimo per la Scherma , con tutte e sei le armi impegnate nei rispettivi ultimi appuntamenti per la stagione 2023-2024 dei massimi circuiti itineranti. A Madrid va in scena la tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile , e oggi si ...

Si è conclusa la seconda giornata del torneo di qualificazione olimpica di singolare su base europea di Tennistavolo, in corso a Sarajevo (Bosnia Erzegovina), che mette 5 pass in palio per i Giochi di Parigi 2024 sia per gli uomini che per le ...