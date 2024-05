Tabellone ATP Lione | Luciano Darderi e Lorenzo Sonego al via del torneo francese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dal 19 al 25 maggio l’ATP disarà tra i tornei che accompagneranno i giocatori all’edizione 2024 del Roland Garros, che inizierà il 26 maggio a Parigi per quanto riguarda il main draw. Unnel quale la testa di serie n.1 sarà il padrone di casa, Ugo Humbert, mentre la n.2 sarà l’eccentrico kazako, Alexander Bublik. Un evento in cui risponderanno presente anche, impegnati questa settimana nel Challenger175 di Torino. Per l’italo-argentino una nuova chance per mettersi in evidenza, in una stagione di grande ascesa.affronterà un qualificato nel primo turno e, in caso di vittoria, giocherà contro ilAdrian Mannarino. Per quanto riguarda, il torinese sfiderà la wild card, ...