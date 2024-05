SuperEnalotto - Lotto e 10eLotto | l’estrazione di ogg - venerdì 17 maggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) In una giornata particolare per i giocatori più scaramantici, tornano le estrazioni die 10e. Nel concorso di stasera, il numero 79, il montepremi totale sfonderà quota 25 milioni di euro. Archiviodi2024. Scoprite se avete vinto: tutte le estrazioni E chissà che per qualche giocatore possa cambiare la percezione di questo17. La tradizione, tipicamente italiana, vuole che sia una giornata particolarmente sfortunato. L’origine dell’usanza si deve all’unione di due elementi considerati “negativi”: il(dalSanto, giorno della morte di Gesù) e il numero 17 che, secondo la smorfia napoletana, è sinonimo di disgrazia o sfortuna in generale. Il ...