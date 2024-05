Sul Superbonus la maggioranza prova a ricompattarsi - Tajani | Abbiamo ancora fiducia nel governo

Semaforo verde ieri dalla commissione Finanze del Senato per il terzo decreto di modifica del Superbonus , l'agevolazione fiscale introdotta a maggio 2020 dal governo Conte II, che consiste in una...

L’Aula del Senato ha dato il via libera al dl superbonus con il voto di fiducia espresso con 101 sì, 64 contrari e nessun astenuto. Ora il testo del provvedimento fiscale passa alla Camera. In un’Aula praticamente deserta del Senato , la ...

Lavori in casa: quali restano al 50% e quali passano al 30% - Lavori in casa: quali restano al 50% e quali passano al 30% - Addio al bonus ristrutturazione al 50%. L’emendamento al decreto superbonus taglia nettamente la percentuale di sgravio fiscale ...

Superbonus e altri bonus edilizi, i costi per lo Stato superano il valore del Pnrr. I DATI - superbonus e altri bonus edilizi, i costi per lo Stato superano il valore del Pnrr. I DATI - Leggi su Sky TG24 l'articolo superbonus e altri bonus edilizi, i costi per lo Stato superano il valore del Pnrr. I DATI ...

Il Senato approva lo spalma detrazioni, addio a cessione e sconto in fattura - Il Senato approva lo spalma detrazioni, addio a cessione e sconto in fattura - Cessione del credito e sconto in fattura vanno in pensione. Ieri il Senato, con 101 voti favorevoli e 64 contrari, ha approvato in prima lettura la legge di conversione del decreto superbonus. Dopo gl ...