Sugar | la spiegazione del finale e quell’incredibile colpo di scena per Colin Farrell

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 17 maggio 2024) La nostradeldi, la serie neo-noir conche chiude la sua corsa con grandi risposte e altrettante domande, guardando a una possibile stagione 2. In streaming su Apple TV+. Attenzione spoiler! Il sesto episodio di, la nuova serie Apple TV+ original prodotta e interpretata da, nei panni di un investigatore privato appassionato di film della Golden Age, ha lasciato tutti di stucco, increduli a stropicciarsi gli occhi. Da lì le ultime due puntate del serial hanno regalato una girandola di emozioni e ulteriori plot twist che hanno messo un punto, o forse un punto e virgola, alla storia di John, il personaggio titolare. Tanto che la miniserie ha le carte in regola per diventare ...