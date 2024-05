Su presenza Sinner a Roland Garros indizio social di Cahill

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il coach dell'azzurro posta una foto che fa sperare gli appassionati. ROMA - Jannik, sempre più vicino alla vetta del ranking Atp, ma assente a Roma, causa infortunio all'anca destra, tiene tanti appassionati del tennis italiani in apprensione. La suaalè ancora in for