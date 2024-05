Studiare è un gioco da ragazzi | l’incontro di Matteo Salvo - atleta della memori - con gli studenti di Pietrasanta

(Di venerdì 17 maggio 2024) «è unda». È questo il titolo deldi, insegnante di tecniche dizzazione e apprendimento rapido, con glidelle scuole di, nel Lucchese. L’iniziativa si terrà il 21 e 22 maggio all’internoSala dell’Annunziata, nel chiostro del complesso di Sant’Agostino. «Parlare alla comunità dei giovani, offrendo loro ogni spunto utile alla costruzione del futuro, è uno degli obiettivi che perseguiamo da sempre», ha sottolineato il sindaco di, Alberto Stefano Giovannetti.conè stato pensato come un’occasione per le ragazze e i...

Euroflora 2025, gemellaggio con Floralies Internationales di Nantes - Euroflora 2025, gemellaggio con Floralies Internationales di Nantes - L'agronomo Giorgio Costa: "Le giurie internazionali ci hanno riconosciuto la perfetta esecuzione" ...

Atletica: domani Roma Sprint Festival, sui 100 con Marcell Jacobs ci sarà anche il siracusano Melluzzo - Atletica: domani Roma Sprint Festival, sui 100 con Marcell Jacobs ci sarà anche il siracusano Melluzzo - Altro test per il campione olimpico in vista degli Europei di Roma (7-12 giugno). Oltre allo sprint aretuseo in pistata anche la nisssena Alice Mangione (200) e il palermitano Riccardo Meli 8400) ...

Restano in casa senza genitori e bevono una bottiglia di vodka: 13enne in coma etilico, salvata dall’amico - Restano in casa senza genitori e bevono una bottiglia di vodka: 13enne in coma etilico, salvata dall’amico - Una 13enne e un 15enne hanno bevuto insieme un’intera bottiglia di vodka trovata in casa, nel Pavese. La più giovane è finita in coma etilico e ha perso i sensi. Il ragazzino, nonostante l’ubriacatura ...