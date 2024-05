Studenti pro Palestina - il Wp | Un gruppo di miliardari ha esortato il sindaco di New York a usare la polizia contro le proteste anti-Israele

Il Sindaco di New York Eric Adams in visita alla sinagoga e al quartiere ebraico a Roma : "Distruggiamo Hamas , riportiamo gli ostaggi israeliani casa"

Roma , 12 maggio 2024 – “Riportiamo gli ostaggi israeliani a casa e distruggiamo Hamas” . Sono le parole che il Sindaco di New York , Eric Adams, ha usato durante la visita al ghetto ebraico di Roma . “Siamo fratelli e la vostra battaglia è la nostra ...

