Studenti in gita a Taranto - un uomo intima agli insegnanti di far togliere le sciarpe del Bari | Rispetto per la nostra città

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto : Gioco di azzardo patologico, quali sono i numeri del fenomeno e come contrastarlo? A chiederlo agli esperti a Taranto saranno il 14 maggio alcuni tra gli studenti coinvolti nel progetto nell’ambito ...

Concorso dell’Anpi, gli studenti premiati - Concorso dell’Anpi, gli studenti premiati - L’Anpi provinciale taranto (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) ha nuovamente promosso un concorso rivolto agli studenti delle 4 e 5 classi degli Istituti superiori di secondo grado di taranto ...

Taranto, ultras «aggredisce» scolaresca in gita: «Togliete sciarpe del Bari, mancanza di rispetto» - taranto, ultras «aggredisce» scolaresca in gita: «Togliete sciarpe del Bari, mancanza di rispetto» - Ha imposto ai giovani e a uno degli insegnanti di mettere via l'abbigliamento biancorosso, strappandolo anche dalle mani ...

Notte europea dei musei, al Museo archeologico nazionale di Taranto apertura fino alle 23 - Notte europea dei musei, al Museo archeologico nazionale di taranto apertura fino alle 23 - Per la Notte Europea dei Musei il MArTA, Museo archeologico nazionale di taranto, riporta alla luce i tesori riemersi dai depositi. “Abbiamo in custodia oltre 30mila reperti che raccontano la magnific ...