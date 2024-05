(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – I medicinali a base di 17-idrossiprogesterone caproato verranno sospesi dal mercato Ue per rischi oncologici nei nascituri. Lo comunica l'Agenzia europea del, Ema, facendo seguito alla raccomandazione del comitato per lavigilanza e la sicurezza Prac che si è riunito dal 13 al 16 maggio. La revisione su questi prodotti da parte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due ...

Veniva utilizzato anche per evitare l'aborto I medicinali a base di 17-idrossiprogesterone caproato verranno sospesi dal mercato Ue per rischi oncologici nei nascituri. Lo comunica l'Agenzia europea del farmaco , Ema, facendo seguito alla ...

Farmaco anti-obesità funziona anche contro alcolismo e malattie del fegato: il test - farmaco anti-obesità funziona anche contro alcolismo e malattie del fegato: il test - Non finisce di stupire il farmaco anti-obesità di Novo Nordisk con il principio attivo semaglutide. Dopo il successo mondiale, di vendite e profitti, ora Wegovy* potrebbe diventare utile nella lotta ...

Stop Ema farmaco contro parto prematuro: rischio cancro nascituro - stop Ema farmaco contro parto prematuro: rischio cancro nascituro - I medicinali a base di 17-idrossiprogesterone caproato verranno sospesi dal mercato Ue per rischi oncologici nei nascituri. Lo comunica l'Agenzia europea del farmaco, Ema, facendo seguito alla raccoma ...

Covid, l'immunologa Antonella Viola: "Tutti i vaccini in quanto farmaci hanno effetti collaterali ma non ci sono morti improvvise" - Covid, l'immunologa Antonella Viola: "Tutti i vaccini in quanto farmaci hanno effetti collaterali ma non ci sono morti improvvise" - L'immunologa Antonella Viola: "AstraZeneca è stato da subito un caso a parte, già nel febbraio-marzo del 2021 scrissi che questo vaccino doveva o non essere utilizzato oppure utilizzato per le persone ...