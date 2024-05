Stoccarda-Borussia Monchengladbach sabato 18 maggio 2024 ore 15 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ultimo turno di Bundesliga e lodi Hoeness festeggia una stagione trionfale affrontando in casa ildi Seoane. Per gli svevi è stata la stagione del gran ritorno ad alti livelli dopo annate di stenti e retrocessioni: tutto merito di Hoeness, che ha preso la squadra sull’orlo della retrocessione e l’ha riportata dopo 14 anni in Champions League.I Fohlen concludono la stagione targata Seoane con una InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Milan ha trovato il nuovo bomber: pagano la clausola - Il Milan ha trovato il nuovo bomber: pagano la clausola - Il Milan ha scelto l'attaccante per la prossima stagione: è la priorità assoluta, rossoneri pronti a pagare la clausola ...

Calciomercato Milan, il club cambia le priorità: il nuovo obiettivo per l’attacco - Calciomercato Milan, il club cambia le priorità: il nuovo obiettivo per l’attacco - Calciomercato Milan, prosegue la ricerca di una nuova punta in vista della prossima stagione rossonera: c'è un nuovo obiettivo.

GERMANIA, I convocati per Euro24: non c'è Hummels - GERMANIA, I convocati per Euro24: non c'è Hummels - (ANSA) - ROMA, 16 MAG - Prime convocazioni per Euro 2024, ed è la Germania padrona di casa a prendere forma. Il ct dei padroni di casa, Julian Nagelsmann, ha scelto 27 giocatori (l'Uefa ...