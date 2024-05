Stazione al setaccio Indentificati in cento

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo le indecorose risse tra giovanissimi che terrorizzano turisti e passanti, scattano i controlli a tappeto ine in centro a Lecco. Nei giorni scorsi poliziotti della Volanti e della Ferroviaria, con i colleghi dell’Anticrimine di Milano di rinforzo, hanno fermato e identificato 105 persone tra pendolari, turisti e passanti, più un’automobilista. Le zone dove sono stati compiuti i controlli sono quelle dellae della piazza della, ma anche delle aree ritenute più a rischio del centro città. A ordinare la stretta è stato il questore Ottavio Aragona, su indicazione del prefetto Sergio Pomponio, come deciso da tutti i vertici delle forze dell’ordine del territorio durante l’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. È solo l’inizio: verranno infatti organizzati altri maxi servizi. ...

