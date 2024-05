Spinelli show durante l' interrogatorio | Ho 80 anni ma me ne sento 40 E chiama il giudice signorina

(Di venerdì 17 maggio 2024) «Io voglio parlare, non me ne frega niente». Inizia così l’davanti al gip di Aldo, l’imprenditore ai domiciliari nell’inchiesta per corruzione della procura di Genova che ha portato all’arresto anche del presidente della Liguria GiovToti. Una presa di posizione netta nonostante il suo avvocato poco prima lo invitasse ad avvalersi della facoltà dio non rispondere...

Inseparabili ai tempi delle avventure in Serie A, uno a Cagliari e poi Brescia, l’altro tra Genova e Livorno, l’imprenditore sardo commenta la tangentopoli dei moli: “Si fidi dei magistrati, non faccia il capro espiatorio, continui a parlare”

Giovanni Toti, il governatore della Liguria ai domiciliari dal 7 maggio per corruzione, ha parlato, ieri, per la prima volta, attraverso il suo legale e ha assicurato: "Non ho commesso alcun reato. Ora penso ad arrivare all' interrogatorio - che si ...

