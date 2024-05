Sorteggio tabelloni Roland Garros 2024 in tv | data - orari - canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tutte le informazioni suldel, secondo Slam stagionale:o,tv e. L’attesa è finita: a Parigi va in scena l’Open di Francia, che coinciderà con la fine della stagione su terra rossa (o almeno della prima parte, visto che anche le Olimpiadi si disputeranno al Bois de Boulogne). Rispetto agli altri anni in cui c’era un chiaro favorito (Rafa Nadal o, lo scorso anno, Novak Djokovic), stavolta è tutto aperto. I big (anche Sinner e Alcaraz) non stanno infatti attraversando un periodo particolarmente facile, anche dal punto di vista fisico, e gli altri giocatori proveranno ad approfittarne. Diverso il discorso per quanto riguarda il femminile, dove la grande favorita sarà Iga ...