Sorpresa - i numeri di Hamas erano fake | l’Onu dimezza i morti a Gaza

(Di venerdì 17 maggio 2024) In una sua famosissima citazione il Siddharta Gautama, meglio conosciuto come Buddha, afferma: “Tre cose non possono essere nascoste a lungo: la Luna, il Sole e la Verità”. E alla fine, e non poteva essere altrimenti, molti nodi vengono al pettine. In questo caso i nodi da districare sono isulle vittime della guerra in corso sparati dae dati per buoni e indiscutibili da tutti.che sono serviti agli antisionisti antisemiti di tutto il mondo, in particolare a quelli mascherati da studenti, che con questa scusa hanno bloccato le più importanti università al mondo per esternare quello che hanno sempre avuto nelle loro anime. E non ha importanza la loro pozione ideologica, a destra, estrema, o a sinistra, quasi tutta, questi soggetti, almeno per una volta, si sono trovati d’accordo su qualcosa: accusare Israele. Noi ...