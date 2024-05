Sondaggi politici Demos - il premierato piac - l’autonomia no

(Di venerdì 17 maggio 2024) Al Centro Sud solo il 29% approvadifferenziata Gli italiani sono a favore dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio, questa è l’indicazione netta degli ultimidi, che mostrano come ben il 55% degli intervistati dia un voto positivo, da 6 a 10, alla riforma proposta dal governo. Ad opporsi è solo il 42%. Viceversa non c’è la stessa accoglienza per l’altra innovazione costituzionale che sta procedendo in parallelo aldifferenziata delle regioni. In questo caso i favorevoli scendono al 45%, mentre il 50% è contrario. Anche l’andamento nel corso del tempo dell’opinione degli italiani è stato diverso per le due riforme. Sulc’è stata una certa costanza, la percentuale di ...

A tre settimane dal voto per le Europee e a quindici giorni dallo stop ai Sondaggi , si riduce ancora la forbice tra Fratelli d’Italia e Partito democratico. Venuta meno l’ipotesi di un dibattito in tv a “Porta a porta”, la Supermedia YouTrend / ...

Sondaggi politici, tonfo Meloni: Pd mai così vicino, male Forza Italia - sondaggi politici, tonfo Meloni: Pd mai così vicino, male Forza Italia - L'ultimo sondaggio politico di Quorum vede in netto calo FdI: Schlein ora è più vicina a Meloni, bene anche Renzi, Calenda e M5s mentre Forza Italia sembrerebbe risentire del caso-Toti.

Europee, come combattere l’astensionismo: l’esempio Usa, iscriversi nelle liste elettorali - Europee, come combattere l’astensionismo: l’esempio Usa, iscriversi nelle liste elettorali - Non è possibile arrendersi a una democrazia “della minoranza”. Per spingere gli elettori a recarsi al seggio bisogna puntare sul senso civico ...

Ecr-Vox, a Madrid il summit della Dx Ue. Meloni in pole per superare Macron - Ecr-Vox, a Madrid il summit della Dx Ue. Meloni in pole per superare Macron - A Madrid si riuniscono i giovani conservatori: ecco i punti chiave della kermesse politica in vista delle Europee dell'8 e 9 giugno ...