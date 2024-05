Solo il Papa potrà dire se un' apparizione è soprannaturale - colpo del Vaticano alla Madonna di Trevignano

(Adnkronos) – giro di vite del Vaticano sui presunti fenomeni soprannaturali . Il Dicastero per la Dottrina della Fede con un documento approvato dal Papa – che entrerà in vigore domenica prossima, 19 maggio, festa di Pentecoste – ha messo nero su ...

