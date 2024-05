Sofia Stefani uccisa al comando dei vigili con un colpo alla testa Fermato l’ex collega | Nessun incidente - è un femminicidio

(Di venerdì 17 maggio 2024)vigilessaè statae non si è trattato di un. Ne sono convinti gli inquirenti che nella notte hanno arrestato il vigile Giampiero Gualandi, 63 anni, che ieri intorno alle 17.30 ha ucciso la exad Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna, nella sede della polizia municipale dello stesso paese, sparandole con la pistola di ordinanza., 33 anni, era in forza al presidio di Sala Bolognese. Gualandi, invece, era rientrato in servizio ad Anzola e in passato aveva ricoperto l’incarico di comandante della polizia locale dell’Unione Intercomunale Terre d’acqua. Gualandi, che nell’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, inizialmente aveva parlato di un. ...

Terribile caso di cronaca ieri nel bolognese. Una ex vigilessa di 33 anni, Sofia Stefani , è stata uccisa da un colpo alla testa in una stanza al piano terra della "Casa Gi alla ", la...

Bologna, omicidio Sofia Stefani: aperta la pista del gesto passionale - Bologna, omicidio sofia stefani: aperta la pista del gesto passionale - Gualandi, che non ha opposto resistenza all’arresto, ha dichiarato subito ai carabinieri che si è trattato di un colpo partito accidentalmente. "Stavo pulendo la pistola" ha detto. Nelle prossime ore ...

Ex vigilessa uccisa ad Anzola, fermato il collega che ha sparato e ucciso Sofia Stefani - Ex vigilessa uccisa ad Anzola, fermato il collega che ha sparato e ucciso sofia stefani - L'uomo, secondo il quale il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre puliva l'arma d'ordinanza, nell'interrogatorio si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere ...

Anzola dell’Emilia (Bologna), ex vigilessa uccisa: fermato collega per omicidio volontario - Anzola dell’Emilia (Bologna), ex vigilessa uccisa: fermato collega per omicidio volontario - I carabinieri di Bologna, coordinati dalla Procura, hanno sottoposto a fermo per omicidio volontario Giampiero Gualandi, 63 anni, accusato di essere l’assassino di sofia stefani, 33enne ex collega ...