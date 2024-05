Sofia Stefani - com' è morta l' ex vigilessa | Colpo alla testa dalla pistola dell' ex collega Fermato nella notte

Si chiama Giampiero Gualandi , ha 63 anni, è vigile urbano ed ex comandante della polizia locale Terre d’Acqua e ora in servizio nella sede di Anzola , in provincia di Bologna. Proprio nei locali di piazza San Giovanni XXIII ha sparato un colpo ...

Sofia Stefani, ex vigilessa uccisa dal collega ad Anzola: voleva lasciarlo. Lui si difende: «È partito un colpo mentre pulivo la pistola» - sofia stefani, ex vigilessa uccisa dal collega ad Anzola: voleva lasciarlo. Lui si difende: «È partito un colpo mentre pulivo la pistola» - A perdere la vita, poco dopo le 16, la 33enne sofia stefani. La giovane era un’agente in forza al comando gemellato con Anzola, quello di Sala Bolognese, dove non era più in servizio da qualche tempo.

