Soffre di depressione per anni - la 29enne Zoraya Ter Beek ottiene dai Paesi Bassi l’ok all’eutanasia

(Di venerdì 17 maggio 2024) LaTerha ricevuto l'ok all'eutanasia da parte delle autorità olandesi per la "troppa sofferenza psicologica". La giovane, infatti,dicronica e di altri disturbi: a causa del grande dolore psichico provato persenza mai migliorare, laha chiesto di essere sottoposta a eutanasia.

Annusare? Un toc casa na per l’umore, secondo la scienza. Sempre nuovi studi confermano tale effetto, del resto sfruttato fin dagli albori dell’umanità; tra questi, uno di febbraio che promuove gli odori nella lotta contro i sintomi depressivi. La ...

Non chiamatela profonda tristezza. La depressione , e ancora di più quella Resiste nte ai farmaci . è una vera malattia. E come tale va curata. «Possiamo dire che la depressione è una condizione affettiva, uno stato dell’umore che si caratterizza ...

In preda alla depressione uccise il figlio a coltellate: il padre del tabaccaio di Alba condannato a 15 anni - In preda alla depressione uccise il figlio a coltellate: il padre del tabaccaio di Alba condannato a 15 anni - La Corte d’Assise di Asti si è pronunciata sulla drammatica vicenda dell’omicidio avvenuto a Canelli nel novembre 2022. Al contabile riconosciuta una parziale infermità ...

"Uscivano per la spesa". La morte del marito e la depressione - "Uscivano per la spesa". La morte del marito e la depressione - "Dopo la morte del marito, diversi anni fa, moglie e figlio hanno perso ogni contatto con l’esterno. Vivevano nel loro appartamento e uscivano solo per le commissioni e la spesa senza dare troppa ...