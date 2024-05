Smog - Consulcesi | Fare di più per raggiungere obiettivi Ue 203 - basta deroghe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - "E' necessariodi più per ridurre l'inquinamento atmosferico, puntando aalmeno i nuovi limiti Ue, senza ricorrere alle possibilicontemplate nella nuova normativa". E' il commento dei legali, il network europeo promotore dell'azione collettiva 'Aria Pulita', al nuovo piano Milano Futura Ora. Dal capoluogo lombardo e non solo continuano a giungere richieste di informazione sull'azione collettiva volta a difendere il diritto alla salute e a vivere in un ambiente sano dei residenti in Italia lanciata lo scorso giugno da, ricorda il gruppo. "Sempre più cittadini preoccupati che vivono a Milano chiedono misure più incisive per l'inquinamento dell'aria e decidono di unirsi alla nostra iniziativa", riferisce Bruno Borin, a capo ...