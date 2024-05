Slovacchia - premier Fico stabil - ora può parlare

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – Le condizioni di salute di Robertsono ancora molto gravi, ma i medici sono riusciti aizzarlo. Lo riferiscono i media slovacchi, citando il ministro della Difesa Robert Kali?ák e il presidente eletto dellaPeter Pellegrini, secondo cui "ieri il primo ministro non ha subito un'altra operazione, ora può, ma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: ...

La politica in Slovacchia era già tossica - La politica in slovacchia era già tossica - Nei mesi precedenti all'attentato contro il primo ministro Robert fico, la coalizione di governo aveva attaccato in maniera molto dura i suoi avversari politici, anche dal punto di vista personale: or ...

Nord Corea, Kim torna mostrare i muscoli: “Ha lanciato missile verso mar del Giappone” - Nord Corea, Kim torna mostrare i muscoli: “Ha lanciato missile verso mar del Giappone” - Kim Jong Un torna a mostrare i muscoli. La Corea del Nord ha lanciato oggi un missile balistico non specificato verso il mar del Giappone: Lo riferiscono le forze armate della Corea del Sud nel resoco ...

Slovacchia, premier Fico "stabile, ora può parlare" - slovacchia, premier fico "stabile, ora può parlare" - Le condizioni di salute di Robert fico sono ancora molto gravi, ma i medici sono riusciti a stabilizzarlo. Lo riferiscono i media slovacchi, citando il ministro della Difesa Robert Kalinák e il presid ...