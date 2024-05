Slovacchia | il tempo della paura

(Di venerdì 17 maggio 2024) Laaveva ripreso ad animare verso di sé un particolare interesse dei vertici Ue estampa europea col ritorno di Robert Fico al potere. Cosa, quest’ultima, avvenuta alla first appeared on il manifesto.

Slovacchia, nuovo intervento per il premier Fico. “È ancora grave”: il bollettino - slovacchia, nuovo intervento per il premier Fico. “È ancora grave”: il bollettino - Nuovo aggiornamento sul primo Ministro slovacco, Robert Fico, è stato sottoposto venerdì a un intervento chirurgico. Le sue condizioni ...

Prove libere Imola, miglior tempo per Leclerc che ha anche cambiato motore: i risultati - Prove libere Imola, miglior tempo per Leclerc che ha anche cambiato motore: i risultati - Di seguito la classifica e i risultati delle prime prove libere con Leclerc che ha trovato il primo tempo. Il monegasco, dati i nuovi aggiornamenti, ha anche cambiato il motore per evitare eventuali ...

Meteo: nel Fine Settimana altri Acquazzoni con Grandine; le Previsioni aggiornate per Sabato e Domenica - Meteo: nel Fine Settimana altri Acquazzoni con Grandine; le Previsioni aggiornate per Sabato e Domenica - Per il resto, il tempo si manterrà stabile e soleggiato e il clima sarà ... Sono previste piogge molto intense su Baviera, Austria, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca e slovacchia. In parte sarà così ...