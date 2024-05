Sherif detta legge a Parma - è finale con Schmiedlova

(Di venerdì 17 maggio 2024) Mayare Anna Karolinasi contenderanno ladella quarta edizione delLadies Open presented by Iren. La tennista egiziana, testa di serie numero otto, ha sconfitto Renata Zarazua per 6-4 6-4, ritrovando lanel WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Clubdue anni dopo il titolo vinto nel 2022 ai danni di Maria Sakkari. Il programma di sabato 18 maggio inizierà alle 11.30 sul Campo Centrale con ladi singolare, e proseguirà non prima delle 14.00 con l’ultimo atto del torneo di doppio. Quattro incontri senza perdere un set e una, la seconda ain tre anni, da giocare per rincorrere il diciassettesimo trofeo internazionale, il settimo WTA 125. Mayar ...

