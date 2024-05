Sgominata la banda che inondava di droga il sud pontino | 4 arresti dei carabinieri

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il 17 maggio 2024, idella Compagnia di Formia hanno condotto un’importante operazione antinei territori di Minturno, SS. Cosma e Damiano e Napoli. L’azione, frutto di un’accurata attività investigativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, è stata eseguita tra novembre 2021 e maggio 2022. Misure Cautelari eSono state eseguite quattro misure cautelari disposte dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, Dr. Domenico Di Croce, su richiesta del Sost. Proc. Dott.ssa Francesca Fresch della Procura della Repubblica di Cassino. I fratelli F.B. (classe 1988) e G.B. (classe 1995), residenti a Napoli e già con precedenti di polizia, sono stati posti aglidomiciliari per il loro ruolo di grossisti di. Due pusher, A.V. (classe 1994) di SS. Cosma e Damiano e A.F. (classe ...

Controlli in mare aperto nel Golfo di Gaeta : Carabinieri sequestrano reti illegali per effettuare la pesca a strascico. L’intervento dei Carabinieri al Golfo di Gaeta – Ilcorrieredellacitta.comSgominato un fenomeno legato alla pesca di frodo nel ...

Bologna , 16 aprile 2024 - sgominata dai carabinieri la Banda degli orologi di lusso . In manette sono finiti due giovani rumeni, uno di 19 e l’altro di 24 anni, mentre il terzo di 21 anni è ancora ricercato. Per loro l’accusa è di rapina aggravata e ...

Spaccio di droga in Calabria, sgominata banda - Spaccio di droga in Calabria, sgominata banda - Nella mattinata odierna, 17 maggio 2024, i carabinieri della Compagnia di Girifalco, supportati in fase esecutiva da quelli dei comandi territorialmente competenti di Lamezia Terme, Soveria Mannelli, ...

Salemi, spacciatore ... in monopattino - Salemi, spacciatore ... in monopattino - I carabinieri della Stazione di Salemi hanno messo a segno un arresto singolare nel centro abitato della città: un ...

Smantellata la banda delle truffe agli anziani, tre arresti e cinque indagati - Smantellata la banda delle truffe agli anziani, tre arresti e cinque indagati - I carabinieri del comando di Sermoneta scoprono il sodalizio composto da quattro uomini ed una donna che dalla primavera 2022 aveva compiuto diversi raggiri. In tre finiscono agli arresti domiciliari ...