Serie A1 femminile Il Sanga retrocede | Ko meritato - ora risaliamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Finisce con le lacrime del Bocconi Sport Center la prima stagione inA1 delMilano. La società milanese che aveva riportato il basket cittadino nella massima categoriadeve abbandonare il suo sogno dopo una sola stagione. Il Repower non è riuscito ad invertire la tendenza degli ultimi mesi ed è amaramente retrocesso perdendo anche l’ultimadei playout contro Battipaglia. Dopo il ko in terra campana, anche in casa le “orange“ hanno perso nettamente per 60-80 con la sola Dornstauder a tenere alta la bandiera del(18 punti realizzati). Una sconfitta maturata lentamente, ma in modo inesorabile (-10 all’intervallo), dove ancora una volta le percentuali negative dall’arco hanno fatto la differenza con un pessimo 2/25 da 3 che non ha aiutato. Rimane l’amarezza di aver perso ...