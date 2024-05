Serie A | Ufficiale | Allegri - esonerato dalla Juventus!

Serie A, la programmazione tv della 37° giornata: su Sky lo scontro salvezza fra Sassuolo e Cagliari - serie A, la programmazione tv della 37° giornata: su Sky lo scontro salvezza fra Sassuolo e Cagliari - serie A 37° giornata 2023-2024. Nel corso del penultimo turno di campionato, l'Inter festeggia lo scudetto in casa contro la Lazio.

L’ex Latina Bedetti “Gabrielloni del Como esempio per i giovani” - L’ex Latina Bedetti “Gabrielloni del Como esempio per i giovani” - Visualizzazioni: 151 Fresco di salvezza Daniele Bedetti, attuale vice-allenatore dello United Riccione in serie D ed ex vice-allenatore di club quali Vis Pesaro e Latina Calcio (entrambe le avventure ...