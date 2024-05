Serie A - trentasettesima giornata | ultim - sfide e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024) Corsa all’Europa, tutta non solo quella che qualificherebbe alla Champions League, e fuga dalla zona retrocessione del campionato. Queste le due tematiche più importanti che troveranno, forse, una risposta concreta in questadel massimo torneo calcistico diA. Diverse le attrici che animeranno questatv iniziata quasi un anno fa e che adesso prepara i fuochi d’artificio per il suo finale di stagione. Ma quali sono lepiù interessanti di questa pena battaglia? Sassuolo-Cagliari, Udinese-Empoli e Monza-Frosinone sono un tris d’incontri che potrebbe determinare, già oggi, il destino di quasi tutte le contendenti. Attenzione, anche, alla corsa verso il Vecchio Continente con Bologna-Juventus (due compagini già in Champions) sotto ai ...