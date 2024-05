Serata dedicata a Frida Khalo nella rassegna teatrale Su il sipario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sarzana (La Spezia) 17 maggio 2024 - Appuntamento con la“Su il!” organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra che propone sabato sera della sala ex calibratura della fabbrica Vaccari di Ponzano Magra lo spettacolo dal titolo “: una bomba avvolta in un nastro di seta” di Laura Murari, regia di Andrea Castelletti e Produzioni Teatrali Orti Erranti e Modus di Verona. L’iniziativa è curata dall’assessorato alla cultura del Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con la compagniaspezzina La Corte. Scenografie di Luca Altamura e Paola Muccio, costumi di Laura Consolini e il trucco di Anna Penazzo. Musiche di Pablo Sartori e eseguite dal vivo in scena da Antonio Canteri e Claudio Manzini. Lo spettacolo ha inizio alle 21 con ingresso ...