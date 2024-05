Sequestro da record per la truffa sui bonus

(Di venerdì 17 maggio 2024) Maxi operazione della Guardia di finanza: a Savona la centrale di smistamento dei crediti fiscali, ma le attività dell’organizzazione si estendevano da Nord a Sud. I prestanome delle ditte fantasma incassavano il reddito di cittadinanza oppure erano pregiudicati. Matteo Renzi fa dietrofront sul decreto. Dopo il primo ok, Iv vota contro la norma che spalma in 10 anni le deduzioni sui lavori. Lo speciale contiene due articoli.

ANCONA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle di Ancona e i funzionari della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato un maxi Sequestro , senza precedenti nel Porto dorico, scongiurando una minaccia grave e immediata per la salute dei ...

La Guardia di Finanza, insieme all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha effettuato un maxi- sequestro al porto di Ancona di Farmaci non autorizzati provenienti dall'India. La confisca riguarda 12 bancali per un peso totale di circa 7 tonnellate . ...

BreachForums KO: l'FBI sequestra il forum per lo scambio e vendita di malware e dati sensibili - BreachForums KO: l'FBI sequestra il forum per lo scambio e vendita di malware e dati sensibili - Il forum, punto di riferimento per criminali e malintenzionati, è stato posto sotto sequestro. Le forze dell'ordine hanno ora accesso ai dati di backend ...

Truffa sull’ecobonus, sequestro da un miliardo: lavori fantasma e false fatture in 11 regioni - Truffa sull’ecobonus, sequestro da un miliardo: lavori fantasma e false fatture in 11 regioni - È di un miliardo il valore del sequestro ordinato dal giudice per le indagini preliminari di Savona dopo le indagini della Guardai di Finanza. Cuore del procedimento una truffa sull’ecobonus. Le Fiamm ...

Truffa con ecobonus, un miliardo di euro sequestrato e 311 denunciati: società fantasma, crediti inesistenti e fatture false - Truffa con ecobonus, un miliardo di euro sequestrato e 311 denunciati: società fantasma, crediti inesistenti e fatture false - La Guardia di Finanza di Savona ha sequestrato un miliardo di euro a 311 soggetti economici dopo l'inchiesta su truffe con l'ecobonus.