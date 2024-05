Sequestrati beni - azioni e proprietà di Unicredit La decisione del tribunale russo

beni per un valore stimato in oltre tre milioni di euro sono stati sequestrati da Carabinieri del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania all’imprenditore Carmelo Militello , 51 anni, ritenuto collegato all’associazione mafiosa ...

Sequestro a un rivenditore di auto e moto usate. beni per 300mila euro sono stati sequestrati dalla polizia di Caltanissetta a un uomo di 46 anni che era stato arrestato nel giugno 2021 nell’ambito dell’operazione anti mafia della squadra mobile ...

Unicredit, Putin sequestra conti e beni per 463 milioni - Unicredit, Putin sequestra conti e beni per 463 milioni - La decisione della Corte di San Pietroburgo è arrivata all'interno di un contenzioso con una partecipata di Gazprom. È il secondo caso in ...

Isernia. ‘Igiene sicura’, sequestrati 18mila prodotti cancerogeni - Isernia. ‘Igiene sicura’, sequestrati 18mila prodotti cancerogeni - Igiene sicura: si chiama così la maxi-operazione condotta dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Isernia, che ha portato al sequestro di addirittura 18mila prodotti per la sa ...

Ragusa, sequestrata villa con piscina a un 39enne con «una spiccata attitudine al crimine» - Ragusa, sequestrata villa con piscina a un 39enne con «una spiccata attitudine al crimine» - Il 39enne è stato condannato per ricettazione, furto, porto abusivo di armi, caporalato e violazione delle norme della sicurezza sul lavoro.