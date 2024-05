Semaglutide - perché fa dimagrire e quali sono gli effetti collaterali | Attenzione alle indicazioni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il farmaco, nato come anti-diabete e diventato popolarissimo per la perdita di peso, fa“riduce attivamente la fame e l’appetito”: l’esperta Annalisa Capuano (SIF) a Fanpage.it spiega benefici e rischi del medicinale. “Sicuramente di grande efficacia, ma serve a curare obesità e sovrappeso e non ad assecondare il desiderio di magrezza delle persone”.