Secondo addio burrascoso alla Juve - ma con 100 milioni in eredità I conti

Gaeta – Ma il collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Gaeta era a conoscenza dei nuovi debiti fuori bilancio , per un importo di quattro milioni e 700mila euro , che soltanto in questi giorni ha svelato in due lettere la dirigente del ...

La monnezza vale milioni di euro in provincia di Lecco. Ammonta a più di 63 milioni di euro il valore della produzione registrato nel 2023 da Silea , la società pubblica con sede a Valmadrera per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel ...

Sotheby’s realizza 198,1 milioni di dollari nella vendita serale di opere moderne - Sotheby’s realizza 198,1 milioni di dollari nella vendita serale di opere moderne - I risultati dell’asta, che si conferma sempre forte, sono stati guidati da «Meules à Giverny» di Monet e da «Les Distractions de Dagobert» di Leonora Carrington ...

‘MAD’ Max Allegri fa il botto anche sui social. Numeri e creator in pista - ‘MAD’ Max Allegri fa il botto anche sui social. Numeri e creator in pista - In termini di resa televisiva, il match ha ottenuto 7,2 milioni di spettatori ... nei lunghi messi in cui l’allenatore ora in uscita dal club aveva dovuto fare i conti con ogni sorta di problema e ...

Nintendo 64 vs SEGA Saturn: chi è stato lo sfidante più agguerrito della PS1 - Nintendo 64 vs SEGA Saturn: chi è stato lo sfidante più agguerrito della PS1 - Nonostante lo strapotere della prima console Sony, le alternative Nintendo e SEGA avevano comunque ciò che serviva per appassionare i giocatori.