Seconda Categoria Luca Ballini confermato a Cupramontana

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’allenatore darà continuità ad un lavoro che nel finale del campionato appena concluso ha portato tante soddisfazioni ed il quinto posto assoluto, 17 maggio 2024 – Ilhanno deciso di continuare insieme. terzo capogrossi La società del presidente Terzo Capogrossi e del direttore sportivo Claudio Latini hanno deciso di dare continuità al progetto tecnico confermandocome allenatore che ovviamente ha accettato. Il mister, ex Cingolana, era arrivato anel novembre 2023 al posto di Claudio Mencarelli con la squadra rossoblu poco sopra la zona play out. Il lavoro diè stato importante fino a centrare i play off che però il Cipramontana non disputerà per la regola della distanza ...

Tragedia di San Giustino, anche un ex sindaco sotto processo per la morte di quattro ragazzi - ... vicino Comune toscano, quest'ultimo difeso in aula dall'avvocato Luca Fanfani, l'altro dall'... Natasha Baldacci, Gabriele Marghi e Nico Dolfi, tutti di 22 anni, e Luana Ballini, di 17. Il gruppo era ...

Tragedia di San Giustino, anche un ex sindaco sotto processo per la morte di quattro ragazzi - ... vicino Comune toscano, quest'ultimo difeso in aula dall'avvocato Luca Fanfani, l'altro dall'... Natasha Baldacci, Gabriele Marghi e Nico Dolfi, tutti di 22 anni, e Luana Ballini, di 17. Il gruppo era ...