Scoperto Fleximan | ecco chi è l’uomo che ha abbattuto gli autovelox in giro per il Veneto

(Di venerdì 17 maggio 2024) Lo hanno preso. Il presunto, l’ignoto che nella notte abbatteva gliin provincia di Rovigo, nel, e poi imitato anche in altre regioni dalla Liguria all’Emilia-Romagna, è stato individuato e denunciato dai carabinieri di Adria e dal Nucleo operativo radiomobile. Si tratta di un uomo di 42 anni, residente in Polesine ma nato a Padova. I militari hanno perquisito la sua casa e sono stati sequestrati elementi necessari e finalizzati all’indagine. Nei suoi confronti si ipotizza il reato di danneggiamento. Il modus operandi è sempre stato lo stesso: un taglio netto con il flessibile del palo che sorregge l’apparecchiatura. Cinque gli episodi che gli vengono attribuiti in provincia di Rovigo: due danneggiamenti a Bosaro il 19 maggio e il 19 luglio dello scorso anno; a Corbola e a Taglio di Po alla vigilia di Natale. ...

