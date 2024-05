Scoperto e denunciato a Rovigo Fleximan | ecco chi è l’uomo che danneggia gli autovelox

Lo hanno preso. Il presunto Fleximan , l’ignoto che nella notte abbatteva gli autovelox in provincia di Rovigo, nel Veneto , e poi imitato anche in altre regioni dalla Liguria all’Emilia-Romagna, è stato individuato e denunciato dai carabinieri di ...

Beve una bottiglia di vodka in meno di un'ora con un amico: ragazza di 13 anni in coma etilico a Pavia - Leggi Anche Scoperto Fleximan: ecco chi è l'uomo che ha abbattuto gli autovelox in giro per il Veneto Dopo alcuni bicchieri, la 13enne si è accasciata sul pavimento e ha perso conoscenza . ...

Sugar: la spiegazione del finale e quell'incredibile colpo di scena per Colin Farrell - Non solo: ha anche scoperto che la sorella da lungo cercata, la ... l'ex del padre di Olivia (Dennis Boutsikaris), tanto che, pur ... che non era quindi il nonno ma il padre di Olivia : è stato l'uomo a ...