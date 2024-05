Scontro tra auto e camion sulla statale - tre i feriti Grave una 37enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, ancora un incidente nel Salento. Un violentotrasi è verificato, in tarda mattinata,strada101, quella che la Lecce conduce a Gallipoli. Il sinistro è avvenuto precisamente all’altezza dell’uscita per Galatone ed il bollettino parla di tre, tra cui una donna in maniera parecchio. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’incidente ed allo schianto terribile che c’è stato tra il mezzo pesante e l’condotta dallache ha avuto la peggio a causa dell’impatto.tra, donna con codice rosso al Fazzi Sul posto dellotra ...