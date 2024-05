Scontri Roma-Lazio - i due ultras biancocelesti patteggiano | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2024) I duedella, arrestati lo scorso 6 aprile prima del derby, hanno patteggiato. Secondo Adnkronos il giudice monocratico della capitale ha accolto la richiesta di patteggiamento per il capodellaClaudio Corbolotti e per Luca Abramo, figlio di Ettore detto 'Pluto' ex capo degli Irriducibili. I due erano accusati di possesso di oggetti atti a offendere e travisamento. Per entrambi nell'udienza di convalida dello scorso 8 aprile il tribunale aveva disposto l'obbligo di firma. La mattina del derby si erano registratinei pressi dello stadio Olimpico.