Sciopero dei trasporti per Formula 1 a Imola precettato | esultano sindaco e Lega

(Di venerdì 17 maggio 2024)(Bologna), 17 maggio 2024 – Salta lodeiin programma domenica 19 maggio. Il ministero deiha infatti emanato un’ordinanza di precettazione. Nessun problema, dunque, per i tifosi che vorranno raggiungere il Gran premio di1 ain treno, approfittando anche dei convogli speciali allestiti per l’occasione. “Avevamo evidenziato nella sede del Tavolo di ordine pubblico e sicurezza con la Prefettura e poi tramite una lettera urgente ieri pomeriggio al ministero l’importanza di un tale provvedimento – commenta ilMarco Panieri – . Ringrazio il ministro Matteo Salvini per essersi attivato in questa direzione, comprendendo le motivate preoccupazioni del territorio. La decisione è stata assunta per evitare notevoli ...