(Di venerdì 17 maggio 2024) La Coppa del Mondo di spada maschile vive una sua grande classica a. Va in scena il “” e sarannogliche faranno parte delprincipale, con Davide Di Veroli e Federico Vismara, numero 3 e 5 del ranking mondiale, che erano già qualificati. Dopo una brillante fase a gironi hanno conquistato l’accesso alprincipale anche Giulio Gaetani e Simone Mencarelli. Davvero lunghissima la fase degli assalti preliminari, con ben tre turni di qualificazione e che alla fine ha premiato Gianpaolo Buzzacchino, Giacomo Paolini ed Enrico Piatti. Eliminazione, invece, per Filippo Armaleo, Andrea Santarelli, Fabrizio Di Marco, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo. Sicuramente non una prestazione incoraggiante da parte di ...

La Federazione Italiana Sport Equestri ha reso note le convocazioni degli azzurri che rappresenteranno l’Italia in occasione del CSIO Roma Piazza di Siena , alla sua edizione numero 91. Il Master d’Inzeo andrà in scena a Villa Borghese tra il 22 e ...

Il Napoli si prepara ad una mini Rivoluzione in vista della prossima stagione. Svelata la lista dei calciatori “intoccabile” per il club azzurro. La stagione del Napoli è partita con tutt’altre aspettative, le quali però non sono poi state ...

Scherma, sette spadisti azzurri in tabellone al “Challenge Monal” di Saint Maur - Scherma, sette spadisti azzurri in tabellone al “Challenge Monal” di Saint Maur - La Coppa del Mondo di spada maschile vive una sua grande classica a Saint Maur. Va in scena il “Challenge Monal” e saranno sette gli azzurri che faranno parte del tabellone principale, con Davide Di ...

Caso Traino/Stella Azzurra. Condannato l’ex allenatore. Concorso di colpa per la società di pallacanestro romana - Caso Traino/Stella Azzurra. Condannato l’ex allenatore. Concorso di colpa per la società di pallacanestro romana - La FIP dispone la radiazione solo dopo il terzo caso di molestie su minori, lasciando Paolo Traini in stretto contatto con minorenni per anni.

Fiorentina-Napoli: gli ultimi precedenti - Fiorentina-Napoli: gli ultimi precedenti - Il Napoli ha perso solo una delle ultime quattordici trasferte contro la Fiorentina in Serie A (sette vittorie, sei pareggi); tra le squadre affrontate almeno quattro volte nelle ultime quindici stagi ...