Scherma - otto spadiste azzurre nel tabellone principale a Fujairah

(Di venerdì 17 maggio 2024) Con cinquegià qualificate per il, l’Italia ne aggiunge altre tre nella prova di Coppa del Mondo di spada femminile negli Emirati Arabi Uniti. Grazie alla loro posizione nel ranking erano già certe di gareggiare domani Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Federica Isola. Grazie ad una fase a gironi chiusa con cinque vittorie ed una sconfitta si è subito conquistata un posto anche Roberta Marzani. Dopo gli assalti preliminari si sono qualificate, invece, Alessandra Bozza e Nicol Foietta, che hanno battuto rispettivamente la francese Epee per 15-14 e la tedesca Wetzker per 15-12. Purtroppo l’ultima stoccata è stata fatale a Sara Maria Kowalczyk e Gaia Caforio, battute per 15-14 dalle ucraine Kryvytska e Kharkova. Eliminazione anche per Lucrezia Paulis e ...

En plein di fiorettiste azzurre al tabellone principale di Shanghai . dodici italiane su dodici hanno acquisito il diritto a partecipare, domenica, alla giornata clou del Grand Prix in Cina nella gara di fioretto femminile. Erano già qualificate per ...

